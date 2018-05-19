Месси пропустит игру против "Реал Сосьедада"

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Месси пропустит игру против "Реал Сосьедада"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде сообщил, что Лионель Месси не сыграет с "Реал Сосьедадом".

"Мы предоставили Лео отдых. В этом сезоне он усердно работал, у него были мышечные проблемы, но несмотря на боль, он много играл" - приводит слова Вальверде Lefigaro.

Игра между "Барселоной" и "Реал Сосьедадом" состоится 20 мая.

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