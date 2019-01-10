Месси пропустит матч Кубка Испании с "Леванте"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не включил целую группу основных футболистов в заявку на первый матч 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте".
Поединок точно пропустят Жерар Пике, Жорди Альба, Иван Ракитич. Лионель Месси и Луис Суарес.
Полностью заявка каталонского клуба выглядит так:
вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен
защитники: Клеман Лангле, Нелсон Семеду, Мурильо, Хуан Миранда, Хуан Мовилья, Мусса Ваге.
полузащитники: Аленья, Артур, Артуро Видаль, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Денис Суарес, Серхи Роберто, Рики Пуч
нападающие: Усман Дембеле, Малком
Матч "Леванте" - "Барселона" состоится сегодня 10 января. Начало встречи в 23:30 мск.
Не пропустите: "Леванте" - "Барселона": анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
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|18
|35
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|Севилья
|18
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|Алавес
|18
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|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11