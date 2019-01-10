Месси пропустит матч Кубка Испании с "Леванте"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не включил целую группу основных футболистов в заявку на первый матч 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте".

Поединок точно пропустят Жерар Пике, Жорди Альба, Иван Ракитич. Лионель Месси и Луис Суарес.

Полностью заявка каталонского клуба выглядит так:

вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен

защитники: Клеман Лангле, Нелсон Семеду, Мурильо, Хуан Миранда, Хуан Мовилья, Мусса Ваге.

полузащитники: Аленья, Артур, Артуро Видаль, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Денис Суарес, Серхи Роберто, Рики Пуч

нападающие: Усман Дембеле, Малком

Матч "Леванте" - "Барселона" состоится сегодня 10 января. Начало встречи в 23:30 мск.

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