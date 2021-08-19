Месси пропустит матч с "Брестом"

Фото твиттер ПСЖ

Дебют Лионеля Месси за ПСЖ снова откладывается.

По сведениям Le Parisien, 34-летний аргентинец не попал в заявку парижан на игру против "Бреста", которая пройдет в ближайшие выходные.

Месси продолжает набирать форму после отпуска. Скорее всего, его дебют состоится 29 августа в игре против "Реймса".

Напомним, что Месси присоединился к ПСЖ этим летом в качестве свободного агента.

Читайте также: Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru