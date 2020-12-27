Месси пропустит матч с "Эйбаром"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром", сообщает Marca.

По сведения издания, главный тренер каталонского клуба Рональд Куман дал форварду дополнительные выходные, разрешив отправиться в Аргентину на Рождество.

Матч "Барселона" - "Эйбар" состоится 29 декабря. После этого игроки каталонцев получат по два дня выходных.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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