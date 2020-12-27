Месси пропустит матч с "Эйбаром"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром", сообщает Marca.
По сведения издания, главный тренер каталонского клуба Рональд Куман дал форварду дополнительные выходные, разрешив отправиться в Аргентину на Рождество.
Матч "Барселона" - "Эйбар" состоится 29 декабря. После этого игроки каталонцев получат по два дня выходных.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
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|Реал Мадрид
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
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|Сельта Виго
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|20
|14