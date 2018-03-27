Месси пропустит матч с Испанией

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси не поможет своей национальной команде в товарищеском матче против Испании, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 30-летний футболист не восстановился полностью от травмы бедра, поэтому тренерский штаб "альбиселесте" решил поберечь своего капитана.

Напомним, что матч Испания - Аргентина состоится сегодня в Мадриде в 22:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru