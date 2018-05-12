Месси пропустит матч с "Леванте"

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси пропустит матч 37-го тура испанской Примеры против "Леванте", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний аргентинец остался вне заявки "сине-гранатовых" по решению главного тренера Эрнесто Вальверде.

Кроме того, в этом поединке не примут участие травмированный Самюэль Умтити, дисквалифицированный Серхи Роберто, а также Алеиш Видаль.

Напомним, что матч "Леванте" - "Барселона" состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.

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