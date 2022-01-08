Месси пропустит матч с "Лионом": названа причина

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Месси пропустит матч с "Лионом": названа причина

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не поможет своей команде в гостевой игре 20-го тура чемпионата Франции против "Лиона".

Как сообщает пресс-служба парижан, звёздный футболист ещё не восстановился полностью после перенесённого коронавируса.

В текущем сезоне аргентинский форвард сыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

"Лион" примет ПСЖ в воскресенье, 9 января, в 22:45 по московскому времени.

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