Месси пропустит матч с "Осасуной"

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Месси пропустит матч с "Осасуной"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустит очередной матч клуба.

32-летнего аргентинца не оказалось в заявке на ближайший матч каталонцев против "Осасуны", который состоится 31 августа в 18:00 (мск).

Напомним, что Месси получил травму во время предсезонной подготовки и еще не появлялся на поле в новом сезоне.

После двух туров "Барса" набрала 3 очка и занимает 9-е место в Примере.

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