Месси пропустит стартовый матч чемпионата Испании

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Месси пропустит стартовый матч чемпионата Испании

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист не успел восстановиться после травмы икроножной мышцы и по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Ожидается, что форвард вернется в общую группу на следующей неделе.

В минувшем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Месси показал, как восстанавливается после травмы. | http://soccernews.ru
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