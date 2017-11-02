Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пропустит товарищеский матч с Нигерией, который состоится в Краснодаре 14 ноября.

Как сообщает Infobae, 30-летний бомбардир 11 ноября примет участие в контрольном поединке с Россией в Москве, после чего покинет расположение национальной команды.

Причины такого решения не разглашаются. Возможно, Месси намерены предоставить дополнительный отдых.

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