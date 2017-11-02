Месси пропустит товарищеский матч с Нигерией
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пропустит товарищеский матч с Нигерией, который состоится в Краснодаре 14 ноября.
Как сообщает Infobae, 30-летний бомбардир 11 ноября примет участие в контрольном поединке с Россией в Москве, после чего покинет расположение национальной команды.
Причины такого решения не разглашаются. Возможно, Месси намерены предоставить дополнительный отдых.
Не пропустите: Месси требует от руководства "Барселоны" приобретения двух топ-игроков. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл восстановился после травмы
-
"Локомотив" выпустил официальное заявление по травмам Гильерме и Эдера
-
Рафинья может покинуть "Баварию"
-
Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией
-
Касорла мог остаться без ноги
-
Монтелла близок к увольнению из "Милана"
-
"Реал" включился в борьбу за Коутиньо
-
Наингголан вызван в сборную Бельгии
-
Кокорин установил личный рекорд
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава
-
Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы
-
"Эспаньол" продлил Морено
-
Ракицкий пропустит матч со сборной Словакии
-
Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией
-
Панченко рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России
-
Варан вернулся в строй
-
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию
-
Турнир прогнозов: анонс 16 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 16 тура