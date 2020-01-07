Месси прорекламировал румынский банк



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в съемках рекламы румынского банка Banca Transilvania.

В ролике аргентинец использовал банковскую карточку, чтобы оплачивать товары онлайн и оффлайн.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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