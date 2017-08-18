Месси просит "Барселону" купить Ди Марию
Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может покинуть французский клуб.
Это произойдет в том случае, если парижанам удастся подписать еще одного игрока в атаку.
Новым клубом аргентинца в таком случае может стать "Барселона". Лидер каталонцев Лионель Месси пытается убедить боссов клуба в том, что им нужно приобрести именно Ди Марию.
Читайте: ПСЖ будет намерен расстаться с Ди Марией, в случае своего очередного громкого подписания | http://soccernews.ru
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