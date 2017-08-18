Месси просит "Барселону" купить Ди Марию

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может покинуть французский клуб.

Это произойдет в том случае, если парижанам удастся подписать еще одного игрока в атаку.

Новым клубом аргентинца в таком случае может стать "Барселона". Лидер каталонцев Лионель Месси пытается убедить боссов клуба в том, что им нужно приобрести именно Ди Марию.

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