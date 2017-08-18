Месси просит "Барселону" купить Ди Марию

Теги лионель мессипсжбарселонаанхель ди мария

Месси просит "Барселону" купить Ди МариюХавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может покинуть французский клуб.

Это произойдет в том случае, если парижанам удастся подписать еще одного игрока в атаку.

Новым клубом аргентинца в таком случае может стать "Барселона". Лидер каталонцев Лионель Месси пытается убедить боссов клуба в том, что им нужно приобрести именно Ди Марию.

Читайте: ПСЖ будет намерен расстаться с Ди Марией, в случае своего очередного громкого подписания | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Леганес 1 3
2 Атлетик Бильбао 0 0
3 Атлетико Мадрид 0 0
4 Барселона 0 0
5 Сельта Виго 0 0
6 Депортиво Ла-Корунья 0 0
7 Эйбар 0 0
8 Эспаньол 0 0
9 Хетафе 0 0
10 Жирона 0 0
11 Лас Пальмас 0 0
12 Леванте 0 0
13 Малага 0 0
14 Бетис 0 0
15 Реал Мадрид 0 0
16 Реал Сосьедад 0 0
17 Севилья 0 0
18 Валенсия 0 0
19 Вильярреал 0 0
20 Алавес 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов