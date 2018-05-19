Месси просит "Барселону" купить хавбека "Ювентуса"

Лидер "Барселоны" Лионель Месси просит руководство клуба приобрести хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.

"Барселона" рассматривает и другие варианты усиления состава, но аргентинец просит руководство клуба предпринять максимальные усилия для покупки боснийского хавбека.

Контракт игрока с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года. По версии Transfermarkt , за боснийца каталонцам придется заплатить минимум 65 миллионов евро.

Пьянич провел за туринцевв текущем сезоне 43 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав девять результативных передач.

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