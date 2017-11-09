Месси просит включить в свой новый контракт с "Барселоной" интересный пункт

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси просит включить в свой новый контракт со своим клубом интересный пункт.

Так, по информации испанской прессы, 30-летний форвард хочет включить в соглашение условие, при котором он сможет покинуть "сине-гранатовых" в любой момент, когда он этого захочет. В таком случае следующим клубом пятикратного обладателя "Золотого мяча" должен будет стать аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз", в котором он мечтает завершить свою карьеру.

Напомним, Комбаров высказался о предстоящем противостоянии с Месси. | soccernews.ru