Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба.
Как информирует испанская пресса, ведущий бомбардир команды считает, что полузащитник китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, за которым "охотятся" "сине-гранатовые", не сможет стать реальным усилением имеющегося состава. Аргентинец требует от клуба приобретений игроков более высокого уровня.
Напомним, Месси стал чаще контактировать с Дибалой. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20