Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба

Теги гуанчжоулионель мессибарселонапаулиньо

Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клубаФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба.

Как информирует испанская пресса, ведущий бомбардир команды считает, что полузащитник китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, за которым "охотятся" "сине-гранатовые", не сможет стать реальным усилением имеющегося состава. Аргентинец требует от клуба приобретений игроков более высокого уровня.

Напомним, Месси стал чаще контактировать с Дибалой. | soccernews.ru

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