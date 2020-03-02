Месси провалился - "Реал" обыграл "Барселону"! Однако, это все еще история о том, почему Зидану нужно упорно работать

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Месси провалился - "Реал" обыграл "Барселону"! Однако, это все еще история о том, почему Зидану нужно упорно работать

Зинедин Зидан на ключевой матч сезона выставил максимально мощную прессинг-машину (трио центрхавов Вальверде-Каземиро-Кроос) и откровенно удивил появлением слева Марсело – Менди в матче с "Сити" выглядел слишком мощно, чтобы не использовать его против "Барсы". Кике Сетьен также ничего не придумывал, кроме появления Артура Мело в центре полузащиты. Под нападающими расположился Видаль. Классико предшествовал обильный ливень, который продолжил заливать газон большую часть поединка. Обе команды начали в высоком темпе с атаками и контратаками через фланги. Активнее стартовал "Реал", создавший дебютный момент уже на 7-й минуте встречи – Бензема принял мяч перед штрафной и выстрелил с подъема над перекладиной. Каталонцы ответили несколькими рывками по бровке с неточными навесами, а мадридцы на 15-й имели уже второй момент – Винисиус сместился с левого края штрафной на ударную позицию и выстрелил над каркасом ворот тер Штегена. Вообще, Жуниор прямо-таки терроризировал Семеду в этой зоне, но Нельсону удавалось сдерживать бразильца. Первую реальную возможность открыть счет в Классико потеряла "Барселона" на 21-й минуте: Гризманн сместился в центр, отдал пас на Месси, а тот выкатил передачу на Альбу – Жорди прострелил под удар Антуану метров с 11-ти, но француз запустил мяч над перекладиной! "Реал" огрызнулся на 28-й минуте неточным дальним выстрелом Крооса. Наказание за пассивность "сливочных" могло прилететь на 30-й минуте, когда Месси прошел по правому полуфлангу и мощно пробил метров с 20-ти – Куртуа поймал мяч! Это было первое попадание в створ в игре.
"Реал" и "Барселона" раскрылись только в конце первого тайма. На 34-й минуте каталонцы могли открыть счет: Гризманн вывел Артура в проход по левому полуфлангу, а тот вышел один на один с Куртуа – бразилец целился в правый угол, Тибо парировал! "Бланкос" ответили контратакой 2 в 2, но в ее завершении Винисиус не придумал ничего интереснее, чем черпачок в руки тер Штегену. На 39-й же минуте Месси вывалился на свидание с Куртуа и мощно пробил – Тибо спас "Реал"! Еще через две минуты произошел размен моментами: Семеду прорвался по правому флангу и выкатил пас на линию штрафной под удар Видалю, но его в последний момент заблокировали – "Реал" ответил прорывом Винисиуса на край штрафной с неточной передачей.

Если первый тайм по уровню остроты точно остался за "Барселоной", то на старте второго хозяева вылили целый ливень моментов. Первый из них произошел на 56-й минуте, когда Иско метров с 20-ти закрутил мяч в правую девятку – тер Штеген в фантастическом прыжке достал его из-под перекладины. Еще через минуту с дистанции неточно бил Каземиро, а на 61-й Иско замкнул подачу с правого фланга ударом головой – тер Штеген не смог его отбить, но мяч с линии ворот вынес Пике! Еще через две минуты к голу приблизился Бензема, поймав диагональ на правую стойку и выстрелив в касание, однако сфера просвистела над перекладиной. Мадридцы не сбавляли темп, раз за разом врываясь в штрафную, падая там и просто нервируя оборону. Кике Сетьен решил перевернуть игру заменой Видаля на Брейтуэйта – и едва не угадал с этим решением! На 70-й минуте Мартин прошел по правому флангу, вывалившись на свидание с Куртуа и перекинув его, однако Тибо подстраховал Рамос. Наказание за расточительность прилетело уже на 71-й: Винисиус воспользовался позиционной ошибкой все того же Брейтуэйта и Семеду, оказался на левом краю штрафной и пробил в ближний угол – мяч рикошетом от Пике пронесся мимо тер Штегена – 1:0!
Месси мог вернуть "Барселону" в игру уже на 74-й минуте, начав бежать лицом к лицу с Куртуа, однако Лионеля догнал Марсело. "Реал" сразу же огрызнулся несколькими перспективными атаками без завершения. На 82-й минуте каталонцы получили вторую возможность сравнять счет: Месси выполнил подачу со штрафного на Пике, а тот замкнул ударом головой – мяч пролетел мимо ближней штанги. Ответ "Реала" прилетел на 84-й, когда Винисиус неожиданно оказался прямо перед тер Штегеном, однако пробить по воротам Жуниор не успел. Кике Сетьен не оставлял попыток вырвать ничью, однако выход на поле Фати и Ракитича никак каталонцам не помог. Отчаяние "Барселоны" на последних минутах было таким, что Месси подкатами в центре срывал контратаки "Реала", а тер Штеген шел в чужую штрафную на подачу с углового за три минуты до финального свистка. Ничего не помогало! В конце концов, гостей добил Мариано Диас: появившись на поле на 90+1-й минуте, на 90+2-й нападающий оторвался от Умтити и пробил с острого угла мимо тер Штегена. Это была победа – 2:0! "Реал Мадрид" не только не отпустил "Барселону" в отрыв, а и вернул первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 зачетных баллов. "Барса", имея в активе 55 очков, переместилась на вторую позицию.

Никто не будет спорить, что "Реал" победил заслуженно!

Реал подходил к Классико на фоне неудачных результатов – три поражения и ничья в последних пяти матчах, за которые "королевский клуб" успел вылететь из Кубка Испании (3:4 дома с "Сосьедадом"), опозориться с "Леванте" и серьезно осложнить жизнь в ЛЧ. "Барса" же выиграла пять подряд туров Ла Лиги, хотя и не смогла преодолеть "Атлетик" в Кубке и "Наполи" в ЛЧ. Еще одна победа в Примере – и чемпионство, вероятно, отправилось бы в столицу Каталонии. Фаворитом противостояния считались более стабильные и сбалансированные подопечные Сетьена. Впрочем, "блаугранас" тотально провалились. В первую очередь, это касается второго тайма, где гости провели всего три удара по воротам (один заблокировали) и запороли выход один на один, однако и до перерыва подопечные Сетьена не так, чтобы и доминировали. "Реалу" удавалось более или менее сдерживать соперника в первые полчаса – по сути, они пропустили только комбинацию с ударом Гризманна с 11-ти метров. Правда, в своих атаках "бланкос" также не имели топ-моментов, но мадридцы выглядели значительно настойчивее – в первые 15 минут команды провели 31% игрового времени на трети поля "Барсы". Хозяевам просто не хватало финального паса, а Винисиусу никак не удавалось пройти Семеду. У "Барселоны" был фантастический отрезок в последней трети первого тайма, когда команда вполне могла выиграть поединок. Два выстрела Месси в створ из пределов штрафной, выход Артура один на один с Куртуа, заблокированный в последний момент удар Видаля с линии штрафной – "Реал" наглотался достаточно атак для того, чтобы получить два гола и уйти на перерыв без шансов на камбэк. График роста xG ярко демонстрирует, насколько трудно было хозяевам в эти минуты.
Подопечные Зидана банально отскочили (слава Куртуа!), но не стоит забывать о том, что на 30-х минутах они также классно контратаковали "Барсу", убегая в выходы 2 в 2 и стреляя из пределов штрафной. Общекомандное движение у "сливочных" работало, но не хватало конкретики на завершающей стадии атаки. Во втором тайме "Реал" неожиданно перекусил центр поля, начав создавать момент за моментом. При этом статистика ожидаемых голов откровенно "болела" за "Барселону", назначив топ-ударам "королевского клуба" мизерные xG: Иско за свой удивительный выстрел на 56-й минуте получил 0,02, а за замыкания головой с десяти метров – всего 0,11. Именно поэтому по статистике ожидаемых голов "блаугранас" обошли "Реал" на полкорпуса, хотя после перерыва команда Сетьена сыграла просто кошмарно.
Во втором тайме провал каталонцев стал тотальным. Мадридцы 34% игрового времени держали мяч на трети поля "блаугранас", нанесли 8 выстрелов по воротам (из пределов штрафной – 5), вели по передачам под удар со счетом 7:2, а по возвратам мяча на чужой половине преобладали вдвое (12:6). "Барса" огрызнулась двумя выходами один на один и штрафным с ударом Пике, снова доказав, что "Реал" далек от идеала, но катастрофическая неспособность остановить вал атак "сливочных" и куча индивидуальных ошибок не могли не прибить "сине-гранатовых". Подопечные Зидана были слишком крутыми после перерыва. Каталонцы же рассыпались – в матчах против сильных соперников команда Сетьена демонстрирует эту проблему уже не первый, не второй и даже не четвертый раз. Два гола "Реала" были вполне заслуженными, как и общая победа. Даже в самые сложные периоды первого тайма мадридцы не оставляли оборону "Барселоны" без работы, а во втором хозяева просто разорвали соперника. При этом "королевский клуб" не отстал в борьбе – 19:20 по отборам, 7:4 по верховым мячам, 50:53 по победным единоборствам, 15:16 по обыгрышам. Подкат Марсело и вынос Рамоса во время выходов Месси и Брейтуэйта один на один вообще должны войти в исторические хайлайты Классико. Реал получил справедливую победу, однако проигрыш также мог стать логичным – Классико редко прощает расконцентрацию подобную той, что была присуща "бланкос" в последней трети первого тайма. "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов вполне способен трансформировать свои выходы один на один в 3-4 гола, а длинных "запряганий" Винисиуса в атаке в Англии не пройдет. Короче говоря, у Зидана еще очень много работы!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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