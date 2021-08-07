Месси проведёт пресс-конференцию: названы дата и место

Фото инстаграм Лионеля Месси

Бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси впервые пообщается с журналистами после объявления о своём уходе из каталонского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, пресс-конференция звёздного футболиста состоится в воскресенье днём на стадионе "Камп Ноу".

Напомним, что в четверг вечером "блауграна" подтвердила, что продлить контракт с аргентинцем не удастся из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

Месси - воспитанник "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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