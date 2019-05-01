Месси провел 100-й матч в качестве капитана "Барселоны"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на поле с капитанской повязкой в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (1:0, перерыв).
Этот матч стал 100-м для Месси в качестве капитана каталонского клуба.
31-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 682 матча во всех турнирах, в которых забил 598 голов и отдал 240 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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