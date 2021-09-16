Месси провёл 150-й матч в Лиге Чемпионов. Это четвёртый результат в истории турнира

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси достиг отметки в 150 игр в рамках Лиги Чемпионов.

Юбилейным для 34-летнего аргентинца стал матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" (1:1).

По сыгранным встречам в главном еврокубке форвард парижан уступает только Хави (151), Криштиану Роналду (177) и Икеру Касильясу (177).

В 150 играх ЛЧ Месси забил 120 голов и сделал 36 ассистов.

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