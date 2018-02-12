Месси провёл 300-й матч на "Камп Ноу"

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Месси провёл 300-й матч на "Камп Ноу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в матче 23-го тура испанской Примеры против "Хетафе".

Как сообщает Opta, эта игра стала для 30-летнего аргентинца 300-й в составе "сине-гранатовых" на стадионе "Камп Ноу".

Стоит отметить, что в этих матчах Месси огорчал соперников "Барселоны" 309 раз.

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