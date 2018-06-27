Месси провел матч с Нигерией с амулетом, который ему подарил журналист

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в матче с Нигерией (2:1) на ЧМ-2018 играл с амулетом, который получил от журналиста Рамы Панторото.

Перед игрой форвард перевязал левую ногу талисманом от неудач - красной лентой.

"Моя любимая мама послала Месси красную ленточку от неудач - маэстро повязал ее на левую лодыжку", - написал в Твиттере Панторото. | soccernews.ru