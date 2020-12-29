Месси провёл шесть дней в Аргентине

Теги барселоналионель месси

Месси провёл шесть дней в Аргентине

Капитан "Барселоны" Лионель Месси на протяжении почти недели отсутствовал в расположении каталонского клуба.

По информации Mundo Deportivo, звёздный футболист 23 декабря улетел в Росарио, где провёл шесть дней. Сегодня ожидается его возвращение в Испанию. Фото из аэропорта прилагаются.

Издание уточняет, что 33-летний форвард смог позволить себе краткосрочный отпуск благодаря травме правой лодыжки, о которой "сине-гранатовые" сообщили только в воскресенье.

Месси в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх за "Барсу".

Не пропустите: Куман рассказал, почему Месси пропустит матч с "Эйбаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10

Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов