Месси провёл шесть дней в Аргентине

Капитан "Барселоны" Лионель Месси на протяжении почти недели отсутствовал в расположении каталонского клуба.

По информации Mundo Deportivo, звёздный футболист 23 декабря улетел в Росарио, где провёл шесть дней. Сегодня ожидается его возвращение в Испанию. Фото из аэропорта прилагаются.

Издание уточняет, что 33-летний форвард смог позволить себе краткосрочный отпуск благодаря травме правой лодыжки, о которой "сине-гранатовые" сообщили только в воскресенье.

Месси в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх за "Барсу".

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