Месси провёл встречу с главным тренером сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прибыл с визитом в Каталонию, сообщает Ole.
По информации источника, наставник "селесао" прилетел в Испанию для встречи с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.
Сампаоли обсудил с 30-летним футболистом подготовку к Чемпионату Мира 2018 года, а также узнал о его кондициях.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.
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