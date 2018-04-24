Месси провёл встречу с главным тренером сборной Аргентины

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Месси провёл встречу с главным тренером сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прибыл с визитом в Каталонию, сообщает Ole.

По информации источника, наставник "селесао" прилетел в Испанию для встречи с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Сампаоли обсудил с 30-летним футболистом подготовку к Чемпионату Мира 2018 года, а также узнал о его кондициях.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.  

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комментарии
Лионель Месси

Да не обсуждал я с ним ничего! Просто поставил состав перед ним.

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