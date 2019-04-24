Месси провёл юбилейный матч в роли капитана "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси принял участие в матче 34-го тура Примеры против "Алавеса".

31-летний аргентинец вышел на замену на 61-й минуте вместо Усмана Дембеле. Данная игра стала для него 100-й в роли капитана "сине-гранатовых".

В этих матчах "Барселона" одержала 80 побед. Сам нападающий забил в них 105 голов.

Месси является воспитанником "блауграны", за основную команду дебютировал в ноябре 2003 года.

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