Месси проводит 150-й матч в еврокубках

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принимает участие в игре Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".

Как сообщает Sky Sports, это 150-я игра Месси в еврокубках и сравнялся по этому показателю с экс-игроком "Ливерпуля" Джейми Каррагером.

Отмечается, что аргентинец провел 146 игр в Лиге Чемпионов и 4 - в Суперкубке УЕФА. В этих матчах Месси забил 121 гол. Больше только у Криштиану Роналду - 133 гола.

В текущем сезоне Месси провел 8 матчей и реализовал четыре пенальти.

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