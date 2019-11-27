Месси проводит 700-й матч за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Боруссией".

Для аргентинца это 700-я игра в составе каталонского клуба.

32-летний футболист играет в составе "Барселоны" с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он десять раз он выиграл чемпионат Испании, четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

"Барселона" является лидером группы F.

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