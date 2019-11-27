Месси проводит 700-й матч за "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Боруссией".
Для аргентинца это 700-я игра в составе каталонского клуба.
32-летний футболист играет в составе "Барселоны" с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он десять раз он выиграл чемпионат Испании, четырежды становился победителем Лиги чемпионов.
"Барселона" является лидером группы F.
А еще: "Барселона" проиграла дортмундской "Боруссии" в юношеской Лиге УЕФА| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Малком заявил, что не сталкивался в России с расизмом
-
"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов
-
Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения
-
Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек
-
Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона
Лента новостей
-
Семак прокомментировал победный матч "Зенита"
-
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
-
Семак оценил игру Михаила Кержакова в матче с "Лионом"
-
Гарсия прокомментировал поражение от "Зенита"
-
Клопп проводит юбилейный матч в еврокубках
-
Ракицкий пропустит матч с "Бенфикой"
-
Месси проводит 700-й матч за "Барселону"
-
"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в Лиге Чемпионов
-
Малком заявил, что не сталкивался в России с расизмом
-
1
"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов
-
Ковачич забил за клуб впервые за 122 матча
-
Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения
-
Дзюба забил 8-й гол в ЛЧ за карьеру
-
Мхитарян попал в заявку "Ромы" впервые с сентября
-
Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек
-
Президент "Оренбурга" прокомментировал информацию о том, что Федотов может возглавить "Рубин"
-
Марсело сказал Неймару, что тот играет лучше Мбаппе в ПСЖ
-
Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона
-
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с "Лионом"
-
На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6