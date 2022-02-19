Месси проводит 800-й матч на клубном уровне

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Месси проводит 800-й матч на клубном уровнеФото: сайт ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси принимает участие в игре 25-го тура Лиги 1 против "Нанта".

Как сообщает Opta, этот матч стал для 34-летнего аргентинца 800-м на клубном уровне.

Он провел 778 игр за "Барселону" и 22 - за ПСЖ. На его счету 679 голов и 273 результативные передачи на клубном уровне.

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