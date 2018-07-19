Месси проводит отпуск с супругой на Ибице

Теги лионель месси

Месси проводит отпуск с супругой на ИбицеФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси проводит отпуск со своей супругой Антонеллой Роккуццо на Ибице.

Напомним, Кассано сравнил Роналду и Месси с теннисистами. | soccernews.ru

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