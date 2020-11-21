Месси проводит юбилейный матч за "Барселону"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси проводит свой 800-й матч за каталонский клуб.
Юбилейным для форварда стал матч 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико".
33-летний Месси сыграл за "Барселону" 742 официальных матча и 58 товарищеских. В официальных матчах он забил 640 голов и отдал 282 результативные передачи. При Месси каталонцы одержали 561 победу при 149 ничьих и 89 поражениях.
Не пропустите: Месси не сможет уйти из "Барселоны" в январе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14