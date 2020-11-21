Месси проводит юбилейный матч за "Барселону"

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Месси проводит юбилейный матч за "Барселону"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси проводит свой 800-й матч за каталонский клуб.

Юбилейным для форварда стал матч 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико".

33-летний Месси сыграл за "Барселону" 742 официальных матча и 58 товарищеских. В официальных матчах он забил 640 голов и отдал 282 результативные передачи. При Месси каталонцы одержали 561 победу при 149 ничьих и 89 поражениях.

Не пропустите: Месси не сможет уйти из "Барселоны" в январе. | http://soccernews.ru
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