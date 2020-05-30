Месси, Рамос и Суарес снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса и рэпера Anuel AA

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Месси, Рамос и Суарес снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса и рэпера Anuel AA

Испанский певец Энрике Иглесиас и пуэрториканский рэпер Anuel AA представили клип на песню "Fútbol y Rumba".

В съёмках видеоролика приняли участие нападающие "Барселоны" Луис Суарес и Лионель Месси, а также капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос.

В клипе футболисты в основном чеканят мяч и танцуют.

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