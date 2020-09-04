Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как он принимал решение об уходе из клуба, и с какими сложностями столкнулся после завершения сезона.

"Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Мне показалось, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что моё время в "Барсе" подошло к концу. Мне было очень жаль, ведь я всегда говорил, что хочу завершить карьеру именно здесь.

Это был очень тяжёлый год, я много терпел на тренировках, на играх и в раздевалке. Всё стало очень сложно, и наступил момент, когда я задумался о поисках новых амбиций. Это произошло не после матча с "Баварией" (2:8). Я долго думал об этом решении. Я сказал обо всём президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу ли я уйти или остаться. Но в конце концов он не сдержал своё слово", - цитирует аргентинца Goal.com.

Контракт игрока с "блауграной" истекает в июне 2021 года. Месси хотел его расторгнуть в одностороннем порядке, но боссы клуба не пошли ему навстречу, отметив, что он может уйти только после выплаты полной суммы отступных в размере 700 миллионов евро.

33-летний форвард является воспитанником "Барсы", он сыграл 731 матч, забил 634 гола и сделал 285 ассистов.

На Месси претендовали несколько европейских топ-клубов. Фаворитом в гонке за ним считался "Манчестер Сити".

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