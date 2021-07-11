Месси расплакался после окончания финала Кубка Америки Аргентина - Бразилия (видео)

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Месси расплакался после окончания финала Кубка Америки Аргентина - Бразилия (видео)

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал эмоция после окончания финального матча Кубка Америки с Бразилией (1:0).

Футболист упал на колени и заплакал. После этого к нему подбежали ликующие партнеры и отпраздновали завоевание трофея.

Напомним, что единственный гол был забит в середине первого тайма, отличился Анхель Ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

Не пропустите: В родном городе Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (фото). | http://soccernews.ru
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