Месси расплакался в раздевалке после вылета из Лиги Чемпионов

4 Теги барселоналиверпульлионель месси

Месси расплакался в раздевалке после вылета из Лиги Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси крайне эмоционально воспринял вылет своей команды из Лиги Чемпионов.

Как сообщает Marca, после финального свистка звёздный аргентинец пришёл в раздевалку, где не смог сдержать слёз.

Напомним, что "Барса" умудрилась вылететь от "Ливерпуля", несмотря на домашнюю победу со счётом 3:0.

Месси не играл в финале Лиги Чемпионов с 2015 года. Тогда "сине-гранатовые" взяли верх над "Ювентусом".

Не пропустите: "Сантос" высмеял Месси после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Мессюки просто обязаны объявить сбор средств на носовые платки и памперсы для наипланетнейшего кумира. Мало того, что обосрался, так и ещё и расплакался. Да, ещё золотой мяч в складчину купить.

Ответить
Карыч
Карыч

Для утешения.

Ответить
OkTawius
Димон

ты не понимаешь, они ж последовательные ребята (нет), поэтому сейчас прибегут и начнут вопить: "Роналду нытик, постоянно плачет после поражений, и Месси такой же, фууу, какой позор"

Ответить
Карыч
Карыч

Настоящий мессюк про инопланетянина слова плохого не скажет. Ты не прав! Спроси хоть у петушалы с зенденом.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду

Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов