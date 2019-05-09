Месси расплакался в раздевалке после вылета из Лиги Чемпионов
Капитан "Барселоны" Лионель Месси крайне эмоционально воспринял вылет своей команды из Лиги Чемпионов.
Как сообщает Marca, после финального свистка звёздный аргентинец пришёл в раздевалку, где не смог сдержать слёз.
Напомним, что "Барса" умудрилась вылететь от "Ливерпуля", несмотря на домашнюю победу со счётом 3:0.
Месси не играл в финале Лиги Чемпионов с 2015 года. Тогда "сине-гранатовые" взяли верх над "Ювентусом".
Не пропустите: "Сантос" высмеял Месси после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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