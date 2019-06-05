Месси рассказал, что его сын - фанат "Реала"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, за какие футбольные команды болеют два его старших сына - Тьяго и Матео.
"Тьяго смотрит все матчи. Матео тоже любит футбол и надевает футболки с разными именами. Когда мы играли дома, он сказал мне "Я за "Ливерпуль", который у тебя выиграл. Тоже говорит и про "Валенсию". А когда мы смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". Матео - фанат "Реала", - сказал Месси.
Напомним, у капитана "Барселоны" и его жены Антонеллы три сына: Тьяго, Матео и Чиро. Тьяго и Матео занимаются в академии каталонской команды по специальной программе для детей сотрудников клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32