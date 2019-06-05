Месси рассказал, что его сын - фанат "Реала"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, за какие футбольные команды болеют два его старших сына - Тьяго и Матео.

"Тьяго смотрит все матчи. Матео тоже любит футбол и надевает футболки с разными именами. Когда мы играли дома, он сказал мне "Я за "Ливерпуль", который у тебя выиграл. Тоже говорит и про "Валенсию". А когда мы смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". Матео - фанат "Реала", - сказал Месси.

Напомним, у капитана "Барселоны" и его жены Антонеллы три сына: Тьяго, Матео и Чиро. Тьяго и Матео занимаются в академии каталонской команды по специальной программе для детей сотрудников клуба.

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