Месси рассказал, что мешает ему перейти в аргентинский клуб

1 Теги барселоналионель мессиньюэллз олд бойз

Месси рассказал, что мешает ему перейти в аргентинский клуб
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что его переход в будущем в аргентинский клуб "Ньюэллз Олд Бойз" может не состояться из-за его сына Тьяго.

"Я мечтаю поиграть за "Ньюэллз Олд Бойз", но не знаю, что будет в будущем. Когда я говорю об этом с Тьяго, он злится. Ему не нравится в Аргентине. Когда мы едем туда, то он сразу хочет вернуться в Барселону к друзьями. Семья является приоритетом для меня", - приводит слова Месси TyC.

Месси воспитывался в системе "Ньюэллз Олд Бойз", а затем в возрасте 12 лет перешел в "Барселону".

Не пропустите: "Барселона" хочет, чтобы Месси и Суарес отказались от вызова в сборные в ноябре. | http://soccernews.ru

 
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Там где нет лазерных канхвэток, Месси играть не будет!

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