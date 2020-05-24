Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что в 2016 году мог покинуть каталонский клуб. В тот год нападающего и его отца обвиняли в сокрытии налогов на сумму в 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год.

"Когда у меня были проблемы с налоговой, я хотел уехать. Но не из "Барселоны", а Испании. Я чувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, поэтому не хотел оставаться. Но я никогда не получал официальных предложений, потому что все знали, что я хочу быть в "Барселоне". Это было сложное время для моей семьи. Хорошо, что мои дети были слишком маленькими и не понимали. Сейчас мы с семьей хотим остаться в Барселоне, я хочу закончить карьеру здесь", - цитирует Месси Mirror со ссылкой на RAC1 слова Месси.

Напомним, аргентинский нападающий играет с каталонском клубе на протяжении всей карьеры. Ранее в СМИ писали, что в этом году футболист перейдет в миланский "Интер", однако Месси опроверг эту информацию.

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