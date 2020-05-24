Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что в 2016 году мог покинуть каталонский клуб. В тот год нападающего и его отца обвиняли в сокрытии налогов на сумму в 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год.
"Когда у меня были проблемы с налоговой, я хотел уехать. Но не из "Барселоны", а Испании. Я чувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, поэтому не хотел оставаться. Но я никогда не получал официальных предложений, потому что все знали, что я хочу быть в "Барселоне". Это было сложное время для моей семьи. Хорошо, что мои дети были слишком маленькими и не понимали. Сейчас мы с семьей хотим остаться в Барселоне, я хочу закончить карьеру здесь", - цитирует Месси Mirror со ссылкой на RAC1 слова Месси.
Напомним, аргентинский нападающий играет с каталонском клубе на протяжении всей карьеры. Ранее в СМИ писали, что в этом году футболист перейдет в миланский "Интер", однако Месси опроверг эту информацию.
Не пропустите: Игрок сборной Франции продал медаль победителя ЧМ-2018| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Челси" вступил в борьбу за Мауро Икарди
-
"Спартак" в инстаграме пожелал скорейшего восстановления Бакаеву
-
"Крылья Советов" решили не продлевать контракт с хавбеком Мияйловичем
-
Уткин об идее переименовать "Локомотив" в "Семин": "Можно поупражняться на "Зените"
-
Касильяс сообщил, что однажды вернется в "Реал"
-
Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в 27 туре Бундеслиги, но открыла немало своих проблем. Все это накануне супер-дерби с Дортмундом!
-
"Милан" получил возможность возобновить групповые тренировки
-
Генеральный директор "Химок" рассказал о поисках финансов для выступления в РПЛ
-
Деспотович не может согласовать зарплату с двумя клубами РПЛ
-
Глушаков прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ
-
Санчо может пропустить матч с "Баварией"
-
Игроки и тренеры "Уфы" сдали повторные тесты на коронавирус
-
Baza: Кадыров поправляется после коронавируса
-
Глушаков: "Локомотив" можно переименовать в ФК "Семин"
-
Главный тренер "Баварии" прокомментировал победный матч команды над "Айнтрахтом"
-
Глушаков рассказал о своих планах стать тренером
-
Президент "Лиона" надеется, что сезон во Франции будет возобновлен
-
Глушаков не исключил возможность возвращения в "Спартак"
-
"Милан" отказался от покупки Луки Йовича этим летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14