Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

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Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Форвард Лионель Месси несчастлив в ПСЖ, сообщает El Confidencial, которому удалось узнать детали встречи аргентинца с игроками "Барселоны" Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также главным тренером Хави.

По информации источника, в ходе общения в ресторане 34-летний нападающий жаловался на трудности с адаптацией в парижском клубе.

В частности, Месси не нравится климат во Франции. Также его беспокоит языковой барьер и отсутствие рядом друзей.

Звёздный футболист признался, что тяжело переживает кризис "Барсы", а в ПСЖ у него нет той мотивации, что была раньше.

В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах. Прошлым летом "сине-гранатовые" не сумели продлить с ним контракт из-за потолка зарплат в Ла Лиге, после чего он в качестве свободного агента присоединился к парижанам.

Не пропустите: Месси не забивает почти два месяца. | http://soccernews.ru
Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Есть во всём этом некий нездоровый идиотизм, — задумчиво произнес председатель.

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