Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ
Фото твиттер ПСЖ
Форвард Лионель Месси несчастлив в ПСЖ, сообщает El Confidencial, которому удалось узнать детали встречи аргентинца с игроками "Барселоны" Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также главным тренером Хави.
По информации источника, в ходе общения в ресторане 34-летний нападающий жаловался на трудности с адаптацией в парижском клубе.
В частности, Месси не нравится климат во Франции. Также его беспокоит языковой барьер и отсутствие рядом друзей.
Звёздный футболист признался, что тяжело переживает кризис "Барсы", а в ПСЖ у него нет той мотивации, что была раньше.
В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах. Прошлым летом "сине-гранатовые" не сумели продлить с ним контракт из-за потолка зарплат в Ла Лиге, после чего он в качестве свободного агента присоединился к парижанам.
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