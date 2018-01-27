Месси рассказал, как изменился стиль "Барселоны" после ухода Неймара

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как изменилась игра команды после ухода Неймара.

"С уходом Неймара "Барселона" изменила свой стиль игры. Атакующий потенциал стал слабее, зато мы лучше заиграли в обороне. Сейчас у нас хорошо организованный центр поля, команда хорошо сбалансирована, и это положительно отражается на защите" - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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