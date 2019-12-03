Месси рассказал, как он едва не ушел из "Барселоны"



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что несколько лет назад он мог покинуть каталонский клуб.

"Я мог уйти по личным причинам, не футбольным. У меня был сложный период из-за проблем с налогами пять лет назад. Благодаря поддержке "Барселоны" я справился с этим и смог остаться. Тогда мне было просто не комфортно в Испании", - приводит слова Месси France Football.

Также форвард сообщил, что ему регулярно поступают предложения от других клубов.

"Я все время получаю предложения. Каждый год у меня есть варианты с другими клубами. Все знают, где я хочу играть. Но они ждут на тот случай, если я передумаю", - добавил 32-летний аргентинец.

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