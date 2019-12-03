Месси рассказал, как он едва не ушел из "Барселоны"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что несколько лет назад он мог покинуть каталонский клуб.
"Я мог уйти по личным причинам, не футбольным. У меня был сложный период из-за проблем с налогами пять лет назад. Благодаря поддержке "Барселоны" я справился с этим и смог остаться. Тогда мне было просто не комфортно в Испании", - приводит слова Месси France Football.
Также форвард сообщил, что ему регулярно поступают предложения от других клубов.
"Я все время получаю предложения. Каждый год у меня есть варианты с другими клубами. Все знают, где я хочу играть. Но они ждут на тот случай, если я передумаю", - добавил 32-летний аргентинец.
Не пропустите: Испанский суд возобновил уголовное дело против фонда Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ
-
Семак вышел на десятое место по числу побед в качестве тренера "Зенита"
-
ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии
-
Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время
Лента новостей
-
Месси сравнил себя с Роналду
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
"Лилль" обыграл "Лион" в матче Лиги 1
-
Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы
-
"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" и ворвался в зону еврокубков
-
4
Лучшая футболистка мира назвала Трампа психом
-
Де Лигт рассказал, чем бы он занялся, если бы не стал футболистом
-
2
Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом
-
Месси рассказал, как он едва не ушел из "Барселоны"
-
"Бордо" разгромил "Ним" и вышел на третье место в Лиге 1
-
"Марсель" обыграл "Анже" и закрепился на втором месте в Лиге 1
-
Черчесов высказался о возможном матче с Украиной на Евро-2020
-
Бывший игрок "Зенита" забил гол и автогол в матче Кубка Италии
-
2
Клубам РПЛ запретят публично критиковать арбитров
-
Мбаппе определится со своим будущим летом 2020 года
-
В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ
-
"Эвертон" продлил контракт с нападающим сборной Бразилии
-
Лунев рассказал о ходе восстановления после травмы
-
Вдова Яшина высказалась о вручении Алиссону приза лучшему вратарю мира
-
2
Бартомеу высказался о будущем Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6