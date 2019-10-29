Месси рассказал, как он относится к заменам
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что он не любит, когда его меняют по ходу матча.
"Я не люблю, когда меня меняют. Для меня лучше выйти на поле со скамейки запасных и сыграть меньше, чем быть замененным. Я считаю, что исход матча чаще решается в концовке, когда многие игроки устали и появляется больше пространства.
Я лучше выйду на замену и буду наслаждаться этим, чем уйду с поля и пропущу самое интересное", - приводит слова Месси TyC Sports.
Не пропустите: Сулейманов сделал выбор между Месси и Хабибом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
1
Азар рассказал, почему перешел в "Реал"
-
1
Бывшая жена Аршавина рассказала, как относится к легенде "Зенита"
-
6
Месси рассказал, как он относится к заменам
-
2
"Ливерпуль" нацелился на хавбека сборной Швейцарии
-
2
Роналду раскритиковал "Локомотив" за матч Лиги Чемпионов
-
Ибрагимович объявил о предстоящем возвращении в Испанию
-
Роналду рассказал, у кого он учился в молодости
-
6
Тарасов: "Путин - наш президент, я его люблю"
-
Обамеянг поставил ультиматум "Арсеналу"
-
"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в Примере
-
2
"Интер" рассчитывает бесплатно подписать игрока "Тоттенхэма"
-
Агент Шкурина отреагировал на новость об интересе "Спартака"
-
"Милан" включился в борьбу за Ракитича
-
Быстров назвал лучшего русского футболиста и тренера из тех, с кем он работал
-
Буффон передумал завершать карьеру
-
2
Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру
-
2
Карпин: "Не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, может выйти на матч немотивированным"
-
2
Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Ракитич покинет "Барселону" в январе
-
Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|10
|20
|2
|Барселона
|9
|19
|3
|Реал Сосьедад
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5