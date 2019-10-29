Месси рассказал, как он относится к заменам

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Месси рассказал, как он относится к заменам
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что он не любит, когда его меняют по ходу матча.

"Я не люблю, когда меня меняют. Для меня лучше выйти на поле со скамейки запасных и сыграть меньше, чем быть замененным. Я считаю, что исход матча чаще решается в концовке, когда многие игроки устали и появляется больше пространства.

Я лучше выйду на замену и буду наслаждаться этим, чем уйду с поля и пропущу самое интересное", - приводит слова Месси TyC Sports.

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Дмитрий Владимирович: "Я не люблю, когда Карыч мне изменяет" ))))))))))

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Карыч: "Даю слово, что больше не буду тебе изменять, и буду трахать только тебя"

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Дмитрий Владимирович
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Хрыстя-Петушалде:"Даю слово, что больше не буду тебя нагибать,буду только в рот давать"

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Петушалду:"Я тебя обожаю,Хрыстя!"

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