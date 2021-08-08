Месси рассказал, как проходили переговоры с "Барсой" о новом контракте

Фото: твиттер "Барселоны"

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился подробностями переговоров с клубом.

"У нас действительно не было проблем с "Барселоной". Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в "Барсе". Однако оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги.

Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью", - заявил Месси.

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