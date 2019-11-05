Месси рассказал, какие цели он ставит перед собой



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что приоритетом для него являются командные награды.

"Я хочу продолжать выигрывать трофеи с "Барселоной". Я мечтаю вновь выиграть Лигу Чемпионов. Это является вызовом для нас.

Я всегда говорил, что индивидуальные призы не являются моей целью. "Золотой мяч", "Золотая бутса" или премия The Best. Все это не интересует меня. Если я выигрываю эти награды, то это здорово. Но если нет, то ничего страшного.

С каждым годом играть сложнее. Ты думаешь, что тебе все еще 25 лет и ты можешь играть как раньше, но тело считает по-другому", - приводит слова World Soccer.

Напомним, что 32-летний Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча", а также шесть раз выигрывал "Золотую бутсу".

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