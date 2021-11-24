Месси рассказал, каково ему играть с Рамосом за один клуб
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, какие у него сложились взаимоотношения с испанским защитником французского клуба Серхио Рамосом.
"Первое время я испытывал странные ощущения, так как мы много лет соперничали с Рамосом, мы были капитанами "Реала" и "Барселоны", у нас было столько стычек на поле. Впрочем, все это осталось в Испании. Мы всегда уважали друг друга, несмотря на то, что были соперниками. Потрясающе иметь Серхио в партнерах по команде. Надеюсь, что вскоре он сможет играть и сможет помочь ПСЖ в борьбе за трофеи.
Это правда, что раньше мы мало общались, но теперь мы в Париже и общаемся чаще. Он отличный человек", - приводит слова Месси Marca.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 35-летний Рамос не сыграл ни одного матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14