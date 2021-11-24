Месси рассказал, каково ему играть с Рамосом за один клуб

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, какие у него сложились взаимоотношения с испанским защитником французского клуба Серхио Рамосом.

"Первое время я испытывал странные ощущения, так как мы много лет соперничали с Рамосом, мы были капитанами "Реала" и "Барселоны", у нас было столько стычек на поле. Впрочем, все это осталось в Испании. Мы всегда уважали друг друга, несмотря на то, что были соперниками. Потрясающе иметь Серхио в партнерах по команде. Надеюсь, что вскоре он сможет играть и сможет помочь ПСЖ в борьбе за трофеи.

Это правда, что раньше мы мало общались, но теперь мы в Париже и общаемся чаще. Он отличный человек", - приводит слова Месси Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 35-летний Рамос не сыграл ни одного матча.

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