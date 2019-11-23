Месси рассказал, какой из "Золотых мячей" для него самый особенный
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что первый "Золотой мяч", который он получил в 2009 году, самый значимый для него.
"Это красивое признание. Вероятно, первый "Золотой мяч" был самым особенным. Всё благодаря усилиям команды. Я бы не смог получить столько индивидуальных наград, если бы мы вместе не добились таких успехов", - приводит слова аргентинца AS.
Напомним, что всего в личной коллекции Месси пять "Золотых мячей". Это мировой рекорд, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.
Помимо 2009 года 32-летний форвард брал данную награду в 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
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|Хетафе
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|Валенсия
|13
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|13
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