Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси порассуждал о том, чем он займётся после завершения профессиональной карьеры.

"Не вижу себя тренером. Возможно, стану спортивным директором. Приглашать игроков, которые мне нравятся или которые нужны клубу - это может быть интересно", - цитирует звёздного аргентинца Mundo Deportivo.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх.

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