Месси рассказал, кого он считает главными соперниками "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением об основных соперниках каталонского клуба в Лиге Чемпионов.

"Все команды очень сильные. ПСЖ приехал в Дортмунд и потерпел поражение. "Ливерпуль" в Мадриде тоже проиграл. "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ и "Реал". Вот эти клубы самые сильные на данный момент.

Я не удивился тому, что "Атлетико" победил "Ливерпуль". Еще в день жеребьевки мы обсуждали эту пару и пришли к выводу, что "Атлетико" может составить конкуренцию "Ливерпулю". Эта команда всегда хорошо играет в двухматчевых противостояниях. Симеоне проделал невероятную работу с командой. Каждый сезон у них обновляется состав, но клуб играет с прежней идеей", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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