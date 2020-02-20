Месси рассказал, кого он считает главными соперниками "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Теги лионель мессибарселонаювентусреал мадрид

Месси рассказал, кого он считает главными соперниками "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением об основных соперниках каталонского клуба в Лиге Чемпионов.

"Все команды очень сильные. ПСЖ приехал в Дортмунд и потерпел поражение. "Ливерпуль" в Мадриде тоже проиграл. "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ и "Реал". Вот эти клубы самые сильные на данный момент.

Я не удивился тому, что "Атлетико" победил "Ливерпуль". Еще в день жеребьевки мы обсуждали эту пару и пришли к выводу, что "Атлетико" может составить конкуренцию "Ливерпулю". Эта команда всегда хорошо играет в двухматчевых противостояниях. Симеоне проделал невероятную работу с командой. Каждый сезон у них обновляется состав, но клуб играет с прежней идеей", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Не пропустите: Месси высказался о скандале, связанным с его критикой в соцсетях. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов