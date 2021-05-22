Месси рассказал, кто заставлял его бриться

Фото: инстаграм Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал любопытную историю касательно своей бороды.

"Я брился долгое время. У меня был контракт с Gillette и они сказали мне бриться. Когда мы закончили сотрудничество, решил не бриться.

Это было в 2016 году на Кубке Америки в США. Было много бородатых парней. То же самое и с моими волосами. Они были либо длинными, либо короткими", - приводит слова Месси Marca.

В этом сезоне Месси провел 47 игр, в которых забил 38 голов и отдал 12 ассистов.

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