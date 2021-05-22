Месси рассказал, кто заставлял его бриться

Теги барселоналионель месси

Месси рассказал, кто заставлял его бритьсяФото: инстаграм Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал любопытную историю касательно своей бороды.

"Я брился долгое время. У меня был контракт с Gillette и они сказали мне бриться. Когда мы закончили сотрудничество, решил не бриться.

Это было в 2016 году на Кубке Америки в США. Было много бородатых парней. То же самое и с моими волосами. Они были либо длинными, либо короткими", - приводит слова Месси Marca.

В этом сезоне Месси провел 47 игр, в которых забил 38 голов и отдал 12 ассистов.

Читайте также: Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21

Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов