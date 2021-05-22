Месси рассказал, кто заставлял его бриться
Фото: инстаграм Месси
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал любопытную историю касательно своей бороды.
"Я брился долгое время. У меня был контракт с Gillette и они сказали мне бриться. Когда мы закончили сотрудничество, решил не бриться.
Это было в 2016 году на Кубке Америки в США. Было много бородатых парней. То же самое и с моими волосами. Они были либо длинными, либо короткими", - приводит слова Месси Marca.
В этом сезоне Месси провел 47 игр, в которых забил 38 голов и отдал 12 ассистов.
Читайте также: Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Месси останется в "Барселоне"
-
Переход Депая в "Барселону" на грани срыва
-
Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой
Лента новостей
-
Зарема конфликтует с директором "Спартака" Поповым
-
Экс-вратарь "Барселоны" умер в возрасте 46 лет
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
Месси рассказал, кто заставлял его бриться
-
Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера
-
AS подсчитала стоимость игрового времени и голов Азара для "Реала"
-
Мхитарян решил остаться в "Роме", несмотря на приход Моуринью
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Журналист Скира назвал детали контракта Мозеса со "Спартаком"
-
4
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Трезеге высоко отозвался о Головине
-
"Химки" предложили Глушакову продлить контракт
-
3
Месси останется в "Барселоне"
-
"Челси" и "Вест Хэм" могут провернуть обмен игроками
-
Агент Лаутаро контактирует с двумя испанскими топ-клубами
-
Шунин готов стать основным вратарём сборной России
-
1
Переход Депая в "Барселону" на грани срыва
-
"Монца" определилась с будущим Балотелли
-
Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой
-
Слуцкий обратился к российским арбитрам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14