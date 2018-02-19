Месси рассказал о 14 лучших моментах в его карьере
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о 14 лучших моментах в своей футбольной карьере.
1. Победа сборной Аргентины над Боснией и Герцеговиной (2:1) на групповой стадии ЧМ-2014.
"Я должен был ждать своего второго гола на ЧМ восемь лет".
2. Дебют за "Барселону" в игре против "Эспаньола" (1:0) 16 октября 2004 года.
"Я вышел на замену в дерби с "Эспаньолом" в 2004 году. Я определенно нервничал, так как это был мой дебют. Это был важный момент для меня - что-то, чего я отчаянно ждал".
3. Пять забитых мячей в ворота "Байера" (7:1) в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2011/12.
"Это был фантастический вечер! Не уверен, что мог сравнить один гол с другим - каждый последующий был лучше предыдущего".
4. Победа Аргентины над Нигерией (1:0) в финале Олимпиады-2008.
"Поездка в Китай - одно из лучших воспоминаний в моей жизни".
5. Рекорд по забитым голам в истории Примеры в игре с "Севильей" (5:1) 22 ноября 2014 года.
"Это невероятное чувство - быть лучшим бомбардиром в истории Примеры. Лиги, в которой выступает так много классных футболистов".
6. Победа над "Баварией" (3:0) в полуфинале Лиги Чемпионов в сезоне 2014/15.
"Я был очень рад забить в такой важной игре. Этот гол помог нам выйти в очередной финал Лиги Чемпионов".
7. Первый гол за "Барселону" в матче с "Альбасете" (2:0) 22 мая 2005 года.
"Мой первый гол за "Барсу"! Я просто наслаждался игрой на "Камп Ноу" и возможностью выступать в одной команде с великолепными футболистами".
8. Хет-трик в ворота "Реала" (3:3) в марте 2007 года.
"Незабываемое чувство - забить "Реалу" три гола".
9. Гол в ворота "Хетафе" в полуфинале Кубка Испании в апреле 2007 года.
"Я просто получил мяч в районе центра поля и искал свободное пространство. Я не хотел забивать, а просто продолжал искать пространство, двигаясь к воротам. Я просто искал их и не думал бить по воротам, пока не сделал этого".
10. Дебютная игра и гол на Кубке мира в игре с Сербией (6:0) в 2006 году.
"Я уже играл в товарищеских играх за сборную до этого, так что для меня не было проблемой выйти на поле тогда".
11. Победа над "Ювентусом" (3:1) в финале Лиги Чемпионов в сезоне 2014/15.
"Прекрасное чувство, когда побеждаешь самых лучших соперников".
12. Разгром "Реала" (6:2) в Примере в мае 2009 года.
"Это был особый вечер, мы многое отдали, чтобы победить в гостях".
13. Победа над "Манчестер Юнайтед" (2:0) и гол головой в финале ЛЧ в сезоне 2008/09.
"Трудно представить, чтобы я забил головой возле Фердинанда".
14. Победа над "Реалом" (3:2) и 500-й гол за "Барселону" в апреле 2017 года.
"Идеальный вечер, все шло как надо, я получил все, чего хотел".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|55
|3
|Валенсия
|24
|46
|4
|Реал Мадрид
|23
|45
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
|38
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Сельта Виго
|23
|32
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Реал Сосьедад
|24
|29
|13
|Леганес
|23
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|24
|28
|15
|Алавес
|24
|28
|16
|Эспаньол
|24
|27
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13