Месси рассказал о 14 лучших моментах в его карьере

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Месси рассказал о 14 лучших моментах в его карьере

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о 14 лучших моментах в своей футбольной карьере.

1. Победа сборной Аргентины над Боснией и Герцеговиной (2:1) на групповой стадии ЧМ-2014.

"Я должен был ждать своего второго гола на ЧМ восемь лет".

2. Дебют за "Барселону" в игре против "Эспаньола" (1:0) 16 октября 2004 года.

"Я вышел на замену в дерби с "Эспаньолом" в 2004 году. Я определенно нервничал, так как это был мой дебют. Это был важный момент для меня - что-то, чего я отчаянно ждал".

3. Пять забитых мячей в ворота "Байера" (7:1) в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2011/12.

"Это был фантастический вечер! Не уверен, что мог сравнить один гол с другим - каждый последующий был лучше предыдущего".

4. Победа Аргентины над Нигерией (1:0) в финале Олимпиады-2008.

"Поездка в Китай - одно из лучших воспоминаний в моей жизни".

5. Рекорд по забитым голам в истории Примеры в игре с "Севильей" (5:1) 22 ноября 2014 года.

"Это невероятное чувство - быть лучшим бомбардиром в истории Примеры. Лиги, в которой выступает так много классных футболистов".

6. Победа над "Баварией" (3:0) в полуфинале Лиги Чемпионов в сезоне 2014/15.

"Я был очень рад забить в такой важной игре. Этот гол помог нам выйти в очередной финал Лиги Чемпионов".

7. Первый гол за "Барселону" в матче с "Альбасете" (2:0) 22 мая 2005 года.

"Мой первый гол за "Барсу"! Я просто наслаждался игрой на "Камп Ноу" и возможностью выступать в одной команде с великолепными футболистами".

8. Хет-трик в ворота "Реала" (3:3) в марте 2007 года.

"Незабываемое чувство - забить "Реалу" три гола".

9. Гол в ворота "Хетафе" в полуфинале Кубка Испании в апреле 2007 года.

"Я просто получил мяч в районе центра поля и искал свободное пространство. Я не хотел забивать, а просто продолжал искать пространство, двигаясь к воротам. Я просто искал их и не думал бить по воротам, пока не сделал этого".

10. Дебютная игра и гол на Кубке мира в игре с Сербией (6:0) в 2006 году.

"Я уже играл в товарищеских играх за сборную до этого, так что для меня не было проблемой выйти на поле тогда".

11. Победа над "Ювентусом" (3:1) в финале Лиги Чемпионов в сезоне 2014/15.

"Прекрасное чувство, когда побеждаешь самых лучших соперников".

12. Разгром "Реала" (6:2) в Примере в мае 2009 года.

"Это был особый вечер, мы многое отдали, чтобы победить в гостях".

13. Победа над "Манчестер Юнайтед" (2:0) и гол головой в финале ЛЧ в сезоне 2008/09.

"Трудно представить, чтобы я забил головой возле Фердинанда".

14. Победа над "Реалом" (3:2) и 500-й гол за "Барселону" в апреле 2017 года.

"Идеальный вечер, все шло как надо, я получил все, чего хотел".

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