Месси рассказал о единственном случае в карьере, когда он просил футболку у соперника

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что он не просит футболки у игроков других команд.

По словам аргентинца, в его карьере было только одно исключение.

"Я не прошу футболки у других игроков, обычно я обмениваюсь ими. Но однажды я попросил футболку у Зидана", - цитирует Месси Marca.

Напомним, что Зинедин Зидан, будучи игроком, выступал за "Реал" с 2001 по 2006 год. Сейчас француз является главным тренером "бланкос".

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