Месси рассказал о фаворитах Лиги чемпионов

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Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, кого считает фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Многие говорят, что ПСЖ" является главным фаворитом Лиги чемпионов. Я не буду отрицать, что на бумаге ПСЖ действительно один из главных претендентов на победу, но мы лишь в начале своего пути. Нам необходимо сыграться и стать настоящей командой. В нашем распоряжении лучшие футболисты мира для осуществления этой цели.

Мы — фавориты, но не единственные. Есть и другие команды, которые способны побороться за кубок. Лига чемпионов — очень сложное соревнование, это делает его особенным. Здесь всегда играют только лучшие. Сейчас очень хорош "Ливерпуль". Он снова стал той командой, которая когда-то выигрывала Лигу чемпионов. Также есть "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария" и "Атлетико". Есть много команд", — сказал Месси.

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