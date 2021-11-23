Месси рассказал о фаворитах Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, кого считает фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
"Многие говорят, что ПСЖ" является главным фаворитом Лиги чемпионов. Я не буду отрицать, что на бумаге ПСЖ действительно один из главных претендентов на победу, но мы лишь в начале своего пути. Нам необходимо сыграться и стать настоящей командой. В нашем распоряжении лучшие футболисты мира для осуществления этой цели.
Мы — фавориты, но не единственные. Есть и другие команды, которые способны побороться за кубок. Лига чемпионов — очень сложное соревнование, это делает его особенным. Здесь всегда играют только лучшие. Сейчас очень хорош "Ливерпуль". Он снова стал той командой, которая когда-то выигрывала Лигу чемпионов. Также есть "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария" и "Атлетико". Есть много команд", — сказал Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13